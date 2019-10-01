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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан открыл безвизовый въезд для 12 стран

CA-NEWS (KZ) -  Казахстан открыл безвизовый въезд для граждан 12 стран. 30 сентября вступило в силу постановление правительства о расширении списка стран с безвизовым режимом въезда в Республику Казахстан, сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге в Нур-Султане.

С 1 января 2017 года в одностороннем порядке право на безвизовый въезд в РК сроком до 30 календарных дней имеют граждане 45 стран. Дополнительно в перечень теперь включены ещё 12 стран: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины, передает informburo.kz.

Постановлением предусмотрено предоставление права на безвизовый въезд/выезд для граждан указанных стран, если период их пребывания в Казахстане не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК, сообщил официальный представитель МИД.

Отмена визовых формальностей направлена на увеличение числа иностранных инвесторов, бизнесменов и туристов, отметил Айбек Смадияров. За 2005-2018 годы в Казахстан из вышеперечисленных стран привлечено 876,3 млн долларов прямых инвестиций.

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