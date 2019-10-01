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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ежегодно будет проходить "Неделя пожилых людей"

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане принято постановление правительства «О мерах по дальнейшему повышению роли в обществе и социальной активности представителей старшего поколения».

Согласно постановлению, опубликованному Министерством юстиции, ежегодно начиная с 2019 года первая неделя октября установлена «Неделей пожилых».

Также, согласно постановлению:

- в министерствах, ведомствах и хозяйственных объединениях один из заместителей руководителя на общественных началах назначается ответственным за вопросы пожилых и координирует деятельность «Совета ветеранов»;

- в трудовых коллективах внедряется практика награждения ветеранов труда накануне выхода на пенсию и проведения мероприятий по проводам на пенсию.

В рамках программы «Путешествуй по Узбекистану!» будет организована поездка представителей старшего поколения по республике в исторические города и места паломничества.

Постановлением также утвержден типовой устав групп «Консультации пожилых». Основная цель этих групп – адресное изучение и устранение проблем пожилых людей.

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