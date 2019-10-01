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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев прокомментировал ношение платков женщинами в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прокомментировал тему ношения платков женщинами во время торжественной церемонии награждения отличившихся на чемпионате мира по боксу спортсменов и тренеров.

«В социальных сетях поднимается много вопросов, — сказал он, обращаясь к матери спортсмена Миразизбека Мирзахалилова, на которой был платок. — Как узбекской женщине идут платки, как ей идет узбекская одежда!»

«Ваш образ для меня — образ священной узбекской матери. Никто и никогда в Узбекистане не будет против того, чтобы наши добрые матери, сестры так одевались», — заявил президент.

«Мы все восхищаемся, глядя на одежду наших покойных бабушек, наших здравствующих матерей. Я тоже счастлив оттого, что искренне говорю с вами, воспитавшей такого сына. Вы — счастливая мать, я — счастливый президент, благодаря вам», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Последние дни в интернете обсуждается аудиозапись, на которой хоким Ферганской области Шухрат Ганиев дает своим подчиненным поручение начать кампанию против ношения бород и хиджабов.

30 сентября в Сенате Олий Мажлиса состоялось заседание Комиссии по регламенту и этике, на котором члены комиссии раскритиковали действия Шухрата Ганиева. По предложению главы Сената Танзилы Нарбаевой комиссия вынесла ему строгое предупреждение и дала трехмесячный испытательный срок.

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