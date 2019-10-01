Узбекские чиновники засыпают на переговорах с инвесторами из-за переутомленности, - Reuters

CA-NEWS (UZ) - На международной конференции в Ташкенте в этом месяце один из чиновников Узбекистана потерял сознание. Коллеги отметили, что это, вероятно, произошло из-за стресса и переутомленности.

Данный инцидент отражает широко распространенное мнение о том, что государственные служащие в Узбекистане склонны к такого рода ситуациям, связанным с усталостью, после трех лет работы по 15 часов в день без выходных, пишет Reuters.

К тому же иностранные инвесторы сталкиваются с необычной дополнительной задачей во время проведения встреч с узбекскими чиновниками - убедиться, что он не спит.

“Он дважды засыпал во время дневной встречи", - рассказал западный финансист после встречи с узбекским чиновником среднего звена.

Государственные служащие в бывшей советской республике имеют давнюю традицию не уходить с работы раньше начальника. Но в Узбекистане ситуация стала еще более строгой, когда Шавкат Мирзиёев сменил Ислама Каримова после его смерти в 2016 году, отмечает Reuters.

“Когда президент (Мирзиёев) пришел к власти, он объявил чрезвычайное положение для государственного сектора и сказал, что чиновники не будут отдыхать до тех пор пока мы не угодим народу”, - рассказал узбекский чиновник на условиях анонимности.

Приводя пример, Мирзиёев сам работает по времени дольше, чем его предшественник, побуждая всех делать то же самое.

Возможно, чувствуя растущую усталость в системе, Мирзиёев в прошлом месяце «поручил» чиновникам покидать свои кабинеты в 5 часов вечера по субботам и проводить воскресенья со своими семьями.

“Но на самом деле ничего не изменилось”, - сказал тот же узбекский чиновник, - “Я все еще хожу на работу в 8 утра и возвращаюсь в полночь, часто около 1 или 2 утра. Иногда я не вижу своих детей в течение нескольких дней подряд, они уже спят, когда я прихожу домой и уходят в школу рано утром.”