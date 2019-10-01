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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таможенные службы Монголии и Южной Кореи подписали соглашение о признании аккредитованного субъекта

CA-NEWS (MNG) -  30 сентября в Улан-Баторе состоялась 9-я встреча руководителей таможенных служб Монголии и Республики Корея, передает Montsame.

В ходе встречи начальник Главного таможенного управления Монголии Б.Асралт и комиссар Таможенной службы Южной Кореи Ким Ен Мун подписали соглашение о взаимном признании программы аккредитованного субъекта и итоговый протокол 9-го заседания.

Ввиду того, что товарооборот между Монголией и Республикой Корея за последние 15 лет достиг 4 млрд. долларов США таможенные службы двух стран с 2015 года стали изучать возможность заключения этого соглашения и подписали его во время 9-го заседания руководителей таможенных служб. Стороны считают, что соглашение станет важным стимулом для увеличения монголо-южнокорейского товарооборота.

Кроме того, в ходе 9-го заседания состоялся обмен мнениями о результатах проекта "Оказание консультационных услуг по проведению таможенной реформы", реализуемого Таможенной службой Южной Кореи в рамках сотрудничества с Главным таможенным управлением Монголии. Обсуждались возможности для сотрудничества в правоохранительной сфере, обмена опытом и информацией о загрузке экспортной продукции, изучения методов осуществления контроля в сфере онлайн-торговли.

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