Посол КНР Сунь Вэйдун: «Китай импортировал из Туркменистана 250 миллиардов кубометров газа»

CA-NEWS (TM) - «Китай в общей сложности импортировал 250 миллиардов кубометров туркменского газа», – сообщил посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Сунь Вэйдун в эксклюзивном интервью «Туркменпорталу» по случаю отмечаемой 1 октября 70-й годовщины образования КНР.

Китай стал крупнейшим газовым партнёром нашей страны после введённого в эксплуатацию в 2009 году газопровода протяжённостью более 1800 км, который проходит по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и КНР. Он является самым длинным в мире трансграничным газопроводом, получил название «энергетический Шёлковый путь нового века» и стал образцом сотрудничества строительства «Одного пояса, одного пути», передает Turkmenportal.

«Китайско-туркменское газовое сотрудничество с одной стороны обеспечивает долгосрочный и стабильный источник природного газа для Китая, с другой стороны оно открыло новый путь диверсификации экспортных маршрутов газопоставок, что стало важным источником валютных поступлений для Туркменистана и существенно содействовало его социально-экономическому прогрессу», – сказал Сунь Вэйдун.

По мнению посла, китайская сторона готова с туркменской стороной прилагать совместные усилия для расширения и углубления двустороннего энергетического сотрудничества, совместного обеспечения безопасной и стабильной эксплуатации газопровода Туркменистан – Китай, активного обсуждения сотрудничества в сферах газовой переработки, таких возобновляемых источников энергии, как солнечная и ветровая энергия и т.д., а также продвижению последовательного развития энергетического сотрудничества между Китаем и Туркменистаном.