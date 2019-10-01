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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана поручил принять меры для профилактики ожирения
Рахмон Эмомали Шарифович
Рахмон Эмомали Шарифович

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 сентября провел очередное заседание правительства страны, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале заседания был заслушан отчет министра здравоохранения и социальной защиты населения Насима Олимзода «О Программе профилактики ожирения и формирования здорового питания в Республике Таджикистан на 2019-2024 годы».

Необходимость разработки проекта данного постановления была вызвана увеличением неинфекционных заболеваний, потому что ожирение приводит к росту летальных исходов и инвалидности.

Исследования показывают, что в последние годы низкое потребление питательных веществ и увеличение потребления продуктов быстрого приготовления и с высоким содержанием жиров, сладких газированных напитков, простых сахаров и соли способствовали развитию хронических неинфекционных заболеваний.

Эмомали Рахмон поручил принять конкретные меры для изучения, предотвращения и лечения ожирения в рамках «Стратегии питания и физической активности в Республике Таджикистан на 2015-2024 годы».

Затем, члены аравительства страны обсудили и направили для рассмотрения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 16 заключений правительства, в том числе о представлении заключений правительства к проекту конституционного Закона РТ о внесении поправок в конституционные Законы «О местных органах государственной власти», «О выборах депутатов в местные Маджлисы народных депутатов», к проекту Закона о внесении поправок к проектам законов «О государственной службе», «О телевидении и радиовещании» и «О питомниководстве».

На заседании также были обсуждены вопросы о проектах Кодекса автомобильного транспорта Республики Таджикистан и Кодекса воды Республики Таджикистан, о Национальной стратегии адаптации к изменениям климата Республики Таджикистан на период до 2030 года и о положении о свободной экономической зоне «Куляб».

Президент страны дал указания членам правительства, руководителям министерств и государственных ведомств по качественному выполнению поручений очередного заседания правительства и достойной встрече 30-летия Государственной независимости.

Другие поручения и указания были даны правительству страны, руководству министерств, государственных ведомств и исполнительных органов государственной власти городов и районов относительно подготовки всех сфер к зиме, осеннему севу и расширения созидательных работ.

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