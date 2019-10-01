Уроженцы Узбекистана представились Димой и Колей и изнасиловали петербурженку

CA-NEWS (UZ) - 30 сентября с 5:00 по 6:30 у одного из домов по Дачному проспекту в Кировском районе Санкт-Петербурга двое малознакомых потерпевшей мужчин представились Димой и Колей, после чего совершили действия сексуального характера и изнасиловали ее. Сразу после происшествия 25-летняя пострадавшая обратилась в полицию. Об этом Невским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

На место инцидента оперативно прибыли полицейские, где им удалось задержать 27-летнего уроженца Республики Узбекистан, который подозревается в совершении указанного преступления. Также полицейские разыскивают его 26-летнего соучастника, также уроженца Республики Узбекистан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК РФ, части 2 статьи 132 УК РФ.

