Среди 192-х выступивших с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН было всего 16 женщин

CA-NEWS (CA) - В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке завершилась общеполитическая дискуссия на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С трибуны выступили более 100 глав государств и правительств, а также десятки министров иностранных дел и главы делегаций других рангов - всего 192 оратора. Но среди них было всего 16 женщин. Председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде призвал покончить с таким гендерным неравенством, передает служба новостей ООН.



Среди выступивших было мало женщин

«Генеральная Ассамблея является наиболее авторитетным органом ООН. Тем не менее, вызывает разочарование тот факт, что на этой неделе из 192 выступивших женщин было всего 16. Мы же с вами все время говорим о представительной Организации Объединенных Наций, но эти цифры не соответствуют тому, что мы под этим понимаем», - заявил Тиджани Мухаммад-Банде.

Он подчеркнул, что международное сообщество еще не очень продвинулось в обеспечении гендерного равенства и призвал удвоить усилия на этом направлении, в том числе включать больше женщин в список ораторов на форумах высокого уровня.

«Я настойчиво призываю каждого из вас уступить место женщине, чтобы обеспечить всестороннее участие женщин на всех уровнях принятия решений», - обратился председатель к делегатам Генеральной Ассамблеи ООН.

Большинство участников дискуссии выступили за укрепление многостороннего подхода

Подводя итоги дискуссии в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи, Тиджани Мухаммад-Банде подчеркнул, что большинство глав государств и правительств и глав делегаций на другом уровне поднимали вопрос о многосторонности, говорили о необходимости обеспечивать международный порядок, основанный на соблюдении правил.

«В глубоко разобщенном мире многосторонность является единственной гарантией мира, безопасности и устойчивого развития. Мы не достигнем прочного мира, если не будем действовать в духе компромисса, который является отличительным и определяющим атрибутом многосторонности», - отметил Председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он добавил, что этот факт признают и те, кто относится к принципу многосторонности с долей скептицизма.

«Активное участие в общих прениях 192 из 193 наших государств-членов является наиболее ярким показателем признания взаимозависимости между странами», - добавил Мухаммад-Банде. Он напомнил, что кроме общеполитической дискуссии, на прошлой неделе было проведено пять саммитов, состоялось заседание, посвященное всеобщему ядерному разоружению и много других встреч на высоком уровне. На всех этих заседаниях, и особенно, на Саммите по климату, большую активность проявили представители молодежи.