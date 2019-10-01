Глава МВД Казахстана высказался о деле известного трансплантолога

CA-NEWS (KZ) - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев высказался о деле известного казахстанского трансплантолога Гани Куттымуратова, подозреваемого в незаконном изъятии органов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"По нему ведется следствие, оно до сих пор не закончено. Это связано с иностранцами, которые приезжали к нам из-за границы (для пересадки органов. - Прим.). Поэтому ведется длительное следствие. Следственно-оперативная группа выезжает за границу, там оказывается содействие наших коллег. По окончании расследования дадим информацию", - прокомментировал министр после заседания правительства.

Министру напомнили, что в защиту Гани Куттымуратова открыто выступало казахстанское медицинское сообщество. Врачи заявили, что их коллега не мог участвовать в незаконных действиях.

"По врачам. У нас всегда проводится судебно-медицинская экспертиза о виновности врачей. Тем более мы не специалисты. И только по заключению врачей устанавливается виновность (подозреваемого) врача. Поймите это. Почему-то всегда говорят, что полицейские, органы (приняли такое решение). Мы не можем принимать решение о виновности или невиновности. Только после заключения судмедэкспертизы", - добавил Тургумбаев.

Казахстанского трансплантолога Гани Куттымуратова подозревают в незаконном изъятии органов.

19 июля медицинская общественность Казахстана и пациенты Гани Куттымуратова провели пресс-конференцию, где рассказали, что на врача завели уголовное дело по статьям 264, части 2 "Участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации" и 116, части 3 "Незаконное изъятие органов и тканей человека".

Гани Куттымуратов - доктор медицинских наук PhD, стипендиат "Болашака", 2005-2008 годы. Главный внештатный трансплантолог Минздрава Казахстана в 2011-2013 годах, врач-трансплантолог высшей категории.

Врач принимал участие в организации и проведении изъятия органов впервые в Нур-Султане, когда были изъяты сердце и почки от трупного донора и впервые произведена пересадка сердца в Казахстане в 2012 году.

Куттымуратов также организатор и инициатор проведения первой в Казахстане трансплантации поджелудочной железы и почек пациенту с сахарным диабетом в 2016 году. Провел более 340 трансплантаций почек, как от живого, так и от трупного донора. Принимал участие в разработке нормативно-правовых актов, законов, регламентирующих трансплантологию в Казахстане.