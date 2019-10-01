Пограничники Туркменистана регулярно подвергаются обстрелам с афганской стороны, - СМИ

Военные учения на туркмено-афганской границе

CA-NEWS (TM) - Родители, чьи дети служат на границе с Афганистаном, рассказали корреспонденту «Хроники Туркменистана», что туркменские пограничные наряды регулярно подвергаются обстрелам с сопредельной стороны.

Участки границы, за которые отвечают расположенные недалеко от города Керки Лебапского велаята пограничные заставы №9 и №11, считаются наиболее опасными. Охраняющие границу наряды практически еженедельно подвергаются обстрелам. За последнюю неделю двое пограничников, из Марыйского и Балканского велаятов, получили пулевые ранения и сейчас находятся в госпитале.

Из-за нехватки солдат подготовка пограничников в учебных частях, которая должна занимать три месяца, сокращена до полутора месяцев. В наряды отправляют служащих из комроты, роты связи, роты материального обеспечения, РПК (роты почетного караула), не имеющих специальной подготовки и навыков стрельбы.

Обычно за пограничным нарядом закреплен участок протяженностью до семи километров. Если участок длиннее, то наряд должен быть конным или на БТР.

Из-за нехватки личного состава участки между заставами увеличены. Так как техники и лошадей нет, солдаты обходят границу пешком. При таких расстояниях, если случится нападение на наряд, военнослужащие из соседних застав не успеют прийти на подмогу.

Солдаты также жалуются родителям на плохое питание. Те, кто уходят в наряд, получают буханку хлеба и флягу воды. Консервы и другие припасы им не выдают.

Из имеющейся информации трудно сказать, обстреливают ли пограничников с целью определения боеготовности туркменской стороны или контрабандисты таким образом отвлекают внимание солдат от своих операций.

Во времена правления Сапармурата Ниязова заставы №9 стала известна тем, что офицеры КНБ арестовали двух демобилизовавшихся с этой заставы пограничников, возвращавшихся домой на лично приобретенных после окончания службы дорогих автомобилях. Позже были задержаны и некоторые командиры-пограничники.