Китай по случаю 70-летия провел крупнейший военный парад в своей истории (видео)

CA-NEWS (CA) - Китай 1 октября по случаю 70-летия со дня основания устроил крупнейший в своей истории военный парад. В параде на площади Тяньанмэнь в Пекине приняли участие 15 тысяч военнослужащих, более 150 самолетов, 580 танков и других видов военной техники, передает Reuters.

Военный парад принимал председатель КНР Си Цзиньпин.

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Китай также показал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"), сообщает корреспондент РИА Новости.

Как передает агентство Associated Press, считается, что новая баллистическая ракета способна пробить все существующие противоракетные щиты, развернутые США и их союзниками.

Еще одним ярким моментом наземной части парада стала демонстрация новейшего ударного беспилотного летального аппарата GJ-11 ("Гунцзи-11", другое название "Лицзянь"). Он выполнен с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс") и, помимо непосредственного уничтожения целей, может применяться для выполнения дальней разведки и перехвата, передает ТАСС.

Известно, что беспилотник разрабатывался с 2009 года, а первый полет совершил в 2013 году, однако большинство его тактико-технических характеристик остаются неизвестными.

Еще одной новинкой стал сверхзвуковой разведывательный беспилотный летательный аппарат WZ-8 ("Учжэнь-8", другое название DR-8). Предполагается, что при его разработке использовались технологии нескольких упавших в середине XX века на территории Китая аналогичных американских высотных разведчиков Lockheed D-21.

Также был продемонстрирован беспилотный подводный аппарат HSU001. Он предназначен для дальней подводной разведки и сбора информации.