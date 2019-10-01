Узбекистанку, застрелившуюся в доме турецкого депутата, обвинили в проституции

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Турции начала изучать дело 23-летней гражданки Узбекистана Надиры Кадыровой, которая 24 сентября умерла в результате огнестрельного ранения в сердце в доме депутата правящей Партии справедливости и развития, генерала в отставке Ширина Унала. Об этом сообщает издание Cumhuriyet.

В ходе расследования прокуратура допросила подругу Надиры Лейлу Ниязову. Покойную девушку и ее подругу следователи прокуратуры обвинили в занятии проституцией.

«Я никогда не побуждала Надиру заниматься проституцией и не создавала для нее такие условия. Я отправляю текстиль в Ташкент и зарабатываю деньги на этом бизнесе. У меня лежат все чеки, и я могу подтвердить свои слова. Надира никогда не оставалась у меня дома», – сказала в ходе допроса Лейла Ниязова.

Надира Кадырова приехала в Турцию на заработки четыре года назад. Последний год она работала сиделкой в доме Ширина Унала. Девушка ухаживала за престарелой матерью генерала. Тело узбекистанки было обнаружено в доме Ширина Унала в Анкаре, рядом с ней был найден пистолет, принадлежавший генералу. В это время Унал и члены его семьи находились в доме.

Тело Надиры Кадыровой было возвращено на родину 25 сентября. Старший брат Надиры Мухаммадали Кадыров сообщил журналистам, что его сестренка готовилась к вступительным экзаменам в вуз. Парень заявил, что у Надиры не было причин для совершения суицида.

На прошлой неделе представитель Генерального консульства Узбекистана в городе Анкаре сообщил, что после возвращения брата Надиры Кадыровой в Турцию, узбекское диппредставительство поможет ему найти сильного адвоката, который предъявит следствию все предположения и сомнения брата Надиры.