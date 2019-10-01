Таджикистан и ВТО разработали проект первого обзора торговой политики РТ в ВТО

CA-NEWS (TJ) - С 23 по 27 сентября в министерстве экономического развития и торговли Таджикистана при участии официальной делегации Секретариата Всемирной Торговой Организации (ВТО) и представителей соответствующих министерств и ведомств, частного сектора и международных организации был разработан проект первого обзора торговой политики Таджикистана в ВТО, сообщает пресс-служба ведомства.



Проведение первого обзора торговой политики Таджикистана в ВТО запланировано на 22-24 апреля 2020 года, в связи с этим со стороны правительства республики был принят рабочий план мероприятий для проведения данного мероприятия на высоком уровне.

Кроме того, в соответствии с принятым Планом действий была создана постоянная межведомственная рабочая группа по разработке проекта Первого обзора торговой политики Республики Таджикистан в ВТО.

Также 27 сентября 2019 года состоялась встреча Первого заместителя Министра экономического развития и торговли Завкизода З. А. и официальной делегации Секретариата ВТО по рассмотрению проекта Первого обзора торговой политики Республики Таджикистан в ВТО. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейших шагов по проведению Первого обзора торговой политики Республики Таджикистан в ВТО на высшем уровне.