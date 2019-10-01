Токаев провел встречу с Хасаном Рухани
CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает Акорда.
В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной сферах.
Президент Казахстана подчеркнул необходимость дальнейшего расширения связей между странами, а также укрепления взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.
В завершение встречи Глава государства пригласил Хасана Рухани посетить Казахстан с официальным визитом.