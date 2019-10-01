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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев провел встречу с Хасаном Рухани

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает Акорда.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, сельскохозяйственной сферах.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость дальнейшего расширения связей между странами, а также укрепления взаимодействия с Евразийским экономическим союзом.

В завершение встречи Глава государства пригласил Хасана Рухани посетить Казахстан с официальным визитом.

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