В Фархоре двое детей скончались в результате отравления дикорастущими ягодами

CA-NEWS (TJ) - В Фархорском районе плодами неизвестного растения отравились двое детей, которым едва исполнилось 6 и 8 лет. Еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла 28 сентября на хлопковом поле сельсовета Гульшан. «В результате отравления дикорастущими ягодами на хлопковом поле скончались 6-летний Азизулло Сафаров и 8-летняя Сумайя Сафарова. Еще трое детей были доставлены в национальной медицинский центр "Караболо", - сообщил Радио Озоди 1 октября Раджабали Курбонов, главврач Фархорской районной больницы.

По его словам, образцы ягод, которые вызвали смертельное отравление, направлены в столицу на экспертизу.

Напомним, в августе в Кулябе в результате отравления погибли двое членов одной семьи. Еще двое были госпитализированы в местной больнице. По словам врачей, все они – жители села Пистамазор сельсовета Дахана города Куляба отравились от пищи.

Летом 2016 года после обеденной трапезы отравились шесть членов семьи Таваккаловых в Кулябе, скончался глава семьи. В том же году в этом городе в результате отравления погибли трое членов семьи Одинаевых.