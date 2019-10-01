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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Около $150 млрд инвестировал за 14 лет ЕС в Казахстан

CA-NEWS (KZ) -  На страны ЕС приходится более половины прямых иностранных инвестиций в Казахстан. В период с 2005 года по первое полугодие 2019 года ЕС инвестировал около $150 млрд. ЕС также выступает крупнейшим торговым партнером Казахстана – по состоянию на июль 2019 года двусторонний оборот товаров и услуг достиг почти $20 млрд, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

«Вклад экспертов ЕС был важен для разработки и реализации некоторых наших основных стратегий и документов в областях управления, приватизации, цифровизации, государственно-частного партнерства, устойчивого развития, которые продолжают играть большую роль в содействии росту казахстанской экономики и повышению благополучия населения страны», - сказал А. Мамин во время очередной встречи с аккредитованными в Казахстане главами дипломатических миссий государств-членов Европейского Союза в рамках Диалоговой площадки по вопросам дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества.

Премьер-Министр подчеркнул, что обеспечение роста объема прямых иностранных инвестиций и торговли является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Казахстана.

Аскар Мамин призвал послов Европейского Союза к дальнейшему открытому и активному диалогу по содействию экономическому сотрудничеству Казахстана с ЕС.

В свою очередь, главы дипломатических миссий отметили положительную динамику работы по созданию комфортных условий для ведения бизнеса в Казахстане

Стороны обсудили итоги проделанной за три месяца после первой встречи работы по актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, в том числе продвижения экспорта казахстанской продукции в ЕС, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, энергетики, транспорта, таможни, окружающей среды и изменения климата, законодательных мерах по совершенствованию инвестиционного климата в РК, а также результаты прошедшего 30 сентября т.г. 3-го заседания Комитета сотрудничества «Казахстан - ЕС» в торговой конфигурации.

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