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  1 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Касым-Жомарт Токаев встретился с Николом Пашиняном

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Акорда.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического партнерства и сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

Касым-Жомарт Токаев, поблагодарив Никола Пашиняна за гостеприимство и высокий уровень организации заседания Высшего Евразийского экономического совета, отметил налаженный доверительный диалог между странами.

⁃ Казахский народ проявляет к армянскому народу самые тёплые чувства. Желание развивать отношения между нашими странами очень большое. Нам нужно обратить особое внимание на торгово-экономическое сотрудничество. Необходимо активизировать работу и искать дополнительные возможности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Никол Пашинян выразил уверенность в дальнейшей активизации казахстанско-армянского взаимодействия в сфере экономики.

⁃ Наши торгово-экономические отношения в последнее время активизировались. Но, я думаю, наш потенциал намного больше. Нам надо поработать над реализацией этого потенциала, Евразийский экономический союз открывает новые возможности для наших стран, – сказал Премьер-министр Армении.

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