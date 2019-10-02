Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайской компании

CA-NEWS (TJ) - Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайским инвесторам. Китайскую компанию "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент" также освободили от уплаты налогов на семь лет.



Переданное китайцам серебряное месторождение "Якчилва" находится в Мургабском районе, в Памирских горах на высоте 4500 метров над уровнем моря. Это самое высокогорное месторождение в стране, передает Радио Озоди.

"Инвестор будет обязан потратить 385 миллионов сомони (около $40 млн) на освоение месторождения, создание хвостохранилища, подведение линий электропередач и прочее. Инвестор берет на себя обязательства, что первые три года 60% рабочих мест будут заполнены местными жителями, а потом эта цифра вырастет до 80%. Для повышения уровня квалификации работников инвестор должен тратить 500 тысяч сомони ($51 тыс.) в год", – рассказал Фаррух Хамрализода, председатель Госкоминвеста Таджикистана.

Шукурджон Зухуров, спикер нижней палаты парламента Таджикистана спросил у главы Госкоминвеста: «Какую выгоду получит Таджикистан от передачи серебряного месторождения китайской компании?».

«Выгода заключается в получении налогов», - последовал ответ Хамрализода.

Однако, согласно соглашению, китайская компания освобождена от налогов на семь лет. В частности, отменены все пошлины на ввоз оборудования и техники. Но компания будет обязана нанимать и обучать местных жителей.

"Уже идет геологическая разведка и испытательная добыча. Только за один год мы сможем добывать 40 тонн серебра. На сегодня разведанные запасы составляют 113 тонн", – сказал Юан Ин Ху, представитель "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент".

Тем временем, как сообщает «Азия-плюс» со ссылкой на Главное управление геологии Таджикистана, запасы месторождения "Якчилва" составляет около 205 тонн серебра.

Юан Ин Ху, присутствующий на заседании таджикского парламента, заявил, что компания имеет опыт работы в высокогорных работ, и рабочие месторождения получают в среднем по 2600 сомони (более $260). Однако депутат парламента Абдулхалим Гаффоров посчитал среднюю зарплату рабочих мизерной. По его словам, месторождение находится на высоте 4500 метров над уровнем моря, и китайская компания, согласно законам Таджикистана, должна выплатить рабочим коэффициент доплаты за высокогорье.

Фаррух Хамрализода, глава Госкоминвеста РТ, в беседе с Радио Озоди после завершения заседания парламента, сообщил, что китайская компания не намерена построить отдельное предприятие в Таджикистана. По его словам, руда из месторождения отправляется в Китай, где и произойдет выделение металла.

Доктор экономических наук Ходжимухаммад Умаров считает, что передача месторождения китайской компании на подобных условиях невыгодна Таджикистану.

"Все месторождения цветных и драгоценных металлов должны разрабатываться местными компаниями при поддержке властей и все добытое должно оставаться в стране. Особенно золото и серебро, добываемое здесь, должны пополнять госфонды. Это все понадобится, когда нам нужны будут кредиты и инвестиции", – говорит Умаров.

"Якчилва" – не единственное месторождение серебра в Мургабском районе Памира. Умаров считает, что разработкой в будущем также могут заняться китайские компании.

В конце августа 2019-го стало известно, что Таджикистан передал китайской компании месторождение золота в Айнинском районе. В Таджикистане более 80% золота добывают совместные китайско-таджикские компании. По словам таджикских партнеров Talco Gold, выбор в пользу китайцев обусловлен экономической выгодой.