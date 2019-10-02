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  2 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Торговый атташе Монголии в Германии осужден за контрабанду наркотических веществ

CA-NEWS (MNG) -  Суд Германии вынес решение по делу торгового атташе Монголии в ФРГ Г.Мунхбата обвиняемого в контрабанде 150 тысяч доз лекарственных препаратов содержащих наркотические вещества.

Экс-дипломат получил 3 гoда и 9 месяцев, его водитель 8 месяцев заключения, передает Mongolnow.

Член парламента Т.Аюурсайхан сообщил, что под подозрением и в розыске более 60 человек с монгольскими дипломатическими паспортами. На очереди судебный процесс над вице-консулом в Стамбуле, который вёз в Германию в машине с монгольским дипломатическим номером 70 кг наркотиков.

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