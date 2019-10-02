Замдиректоры школ, вызванные на ночное совещание в администрацию Ферганской области, погибли в аварии

CA-NEWS (UZ) - Заместители директоров четырех школ Дангаринского района Ферганской области погибли в ДТП, когда ехали в областную администрацию для участия на ночном селекторном совещании.

Двое скончались на месте аварии, еще двое госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Несчастный случай произошел 29 сентября, приблизительно в 11 часов ночи по местному времени, на участке автомагистрали А-373, проходящей через город Коканд.

Источники centralasian.org рассказывают, что заместители директоров школ выехали из Дангаринского района для участия в совещании по вопросам религии, состоявшемся в администрации Ферганской области в ночь на 30 сентября.

Они должны были проехать 90 километров, чтобы добраться до областной администрации, однако управлявший автомобилем заместитель директора 26-й школы уснул за рулем и врезался в столб дорожного освещения, говорит источник.

По его словам, в результате ДТП водитель и сидевший на переднем сиденье заместитель директора 38-й школы скончались на месте, находившиеся на заднем сиденье заместители директоров 24-й и 27-й школ были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

– Заместители директоров школ ехали на ночное селекторное совещание в администрацию Ферганской области, которое было посвящено кампании против ношения бород и хиджабов. Им сообщили, что совещание состоится в час ночи, они выехали из Дангаринского района в 11 часов ночи. Когда проезжали через город Коканд, водитель уснул за рулем и выехал на обочину, – сказал родственник одного из погибших заместителей директоров школ.

​Родственник еще одного погибшего в аварии говорит, что из-за этой трагедии День учителя (1 октября в Узбекистане отмечается День учителей и наставников – Ред.) в Дангаринском районе превратился в траур.

– В воскресенье их неожиданно вызвали в город на совещание. Они решили сэкономить на транспорте и все четверо поехали на одной машине. Сидевший за рулем заместитель директора целый день работал, наверное поэтому и уснул за рулем. Вчера состоялись их похороны, сегодня мы провели поминки. День учителя в нашем селе превратился в траур, – говорит родственник одного из погибших замдиректоров школ.

В ОВД города Коканда сообщили, что по факту ДТП проводится доследственная проверка.

Директор одной из ферганских школ подтвердил информацию о том, что в ночь на 30 сентября в областной администрации состоялось совещание, посвященное кампании против ношения бород и хиджабов.

Официальной информации о том, что заместители директоров четырех школ погибли и пострадали в ДТП, направляясь на ночное селекторное совещание, пока нет.

Практика проведения селекторных совещаний в Узбекистане была введена Шавкатом Мирзияевым в первые годы его работы в качестве премьер-министра страны для общения правительственных чиновников с руководителями среднего и низшего звена.

30 сентября агентство Reuters сообщило о том, что узбекские чиновники засыпают на переговорах с инвесторами из-за переутомленности.

Как приводит агентство, на международной конференции в Ташкенте в сентябре месяце один из узбекских чиновников потерял сознание. Его коллеги отметили, что это, вероятно, произошло из-за стресса и переутомленности.

Reuters, напоминая о «чрезвычайном положении» президента Мирзиёева, привел слова одного из узбекских чиновников.

«Мирзиёев в прошлом месяце поручил чиновникам покидать свои кабинеты в 17:00 по субботам и проводить воскресенья со своими семьями. Но на самом деле ничего не изменилось. Я все еще хожу на работу в 8 утра и возвращаюсь в полночь, часто около 1 или 2 утра. Иногда я не вижу своих детей в течение нескольких дней подряд, они уже спят, когда я прихожу домой и уходят в школу рано утром», – сказал агентству Reuters узбекский чиновник, пожелавший остаться неназванным.