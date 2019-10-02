Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту новостного агентства «Фергана»

фото: Фергана

CA-NEWS (CA) - Роскомнадзор заблокировал для пользователей в России доступ к сайту информационного агентства "Фергана".

Издание включено в список ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в стране запрещено.

"Фергана" — зарегистрированное в России издание, рассказывающее о новостях в странах Центральной Азии. В материале на сайте агентства отмечается, что редакция не получала предостережений от российского регулятора и не знает о причинах блокировки.