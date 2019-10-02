Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Александром Лукашенко

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает Акорда.

В ходе встречи, состоявшейся на полях Высшего Евразийского экономического совета, президенты обсудили актуальные вопросы многогранного сотрудничества Казахстана и Беларуси. Особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям и взаимодействию в рамках международных организаций.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность предстоящего визита Александра Лукашенко в Казахстан.

– Мы ждем вас с официальным визитом, серьезно готовимся. Отношения между нашими государствами носят стратегический характер. В Казахстане по-особому относятся к белорусскому народу, уважая его историю, культуру и менталитет, – сказал глава государства.

В свою очередь президент Беларуси подчеркнул, что его предстоящий визит в Казахстан станет началом нового этапа в двустороннем сотрудничестве.

– Я очень благодарен вам за сегодняшнее сотрудничество в рамках ЕАЭС. Мы выступаем с единых позиций. У Казахстана очень конструктивная позиция. Поэтому мы полны решимости развивать наше сотрудничество. Мы нацелены на серьезное углубление наших отношений, – отметил Александр Лукашенко.