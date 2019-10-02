Суд Душанбе приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении сына владельца рынка «Султони Кабир»

CA-NEWS (TJ) - Суд района Исмоили Сомони города Душанбе приступил к новому рассмотрению уголовного дела в отношении сына владельца столичного рынка «Султони Кабир», по вине которого произошло смертельное дорожное происшествие. Родители погибших в ДТП утверждают, что в момент аварии Кабир Кабиров был пьян, передает Радио Озоди.



В результате аварии, которая произошла ночью 23 марта в центре Душанбе, погибли двое - Саидджафар Саидов и Некзод Сахобиддинзода. Автомашина "Лексус-450", за рулем которой сидел Кабир Кабиров, на высокой скорости сперва ударилась о бетонный бордюр, а затем о столб. В конце июля суд столичного района Исмоили Сомони признал Кабира Кабирова виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к 8,5 годам тюрьмы.

Однако адвокаты погибших в ДТП опротестовали приговор и через месяц суд города Душанбе отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Родные Некзода Сахобиддинзода, одного из жертв ДТП уверены, что в момент аварии Кабир Кабиров был пьян. Суд столичного района Исмоили Сомони должен выяснить: находился ли водитель автомашины "Лексус-450» в состоянии алкогольного опьянения.

Адвокат Кабира Кабирова отрицает факт употребления алкоголя его подзащитным. Султон Кабиров, дядя осужденного, 1 октября заявил Радио Озоди, что его племянник никогда ни капли спиртного в рот не брал.

Но Мижгона Махсиддинова, мать Некзода Сахобиддинзода, намерена с помощью свидетелей доказать: в момент аварии Кабир Кабиров был пьян и поэтому наказание должно был более суровым. По ее словам, в первый день судебного процесса были опрошены четверо свидетелей, но никто не из них не подтвердил факт алкогольного опьянения и превышение скорости водителем дорогого внедорожника.«Двое из свидетелей – наркологи, остальные уже давали показания во время первого судебного процесса», - подчеркнула она.

Мижгона Махсиддинова попросила суд пригласить двух свидетелей, которые знают об употреблении Кабировым спиртного в день аварии. «Один из них - официант ресторана в тот злополучный день по просьбе Кабирова, добавил в стакан сока водку», - говорит мать погибшего в ДТП парня.

Саодат Тураева, адвокат семьи Некзода Сахобиддинзода, сообщила, что судяь согласился пригласить в суд новых свидетелей.

Ранее Саидмахмуд Шарипов, адвокат Кабира Кабирова, со ссылкой на проведенную экспертизу, заявил, что его подзащитный не был пьян в момент автомобильной аварии.

Очередное заседание суда намечено на среду, 2 октября.

Напомним, в 2013 году в обществе бурно обсуждалась история гибели трех людей под колесами машины, за рулем которой сидел несовершеннолетний Расули Амонулло, сын Амонулло Хукуматулло, бывшего главы Таджикской железной дороги и свата президента Таджикистана. Следствие тогда официально заявило, что за рулем автомобиля в ту злосчастную ночь находился другой человек. Однако не многие в это поверили.

Избежал наказания после ДТП и Фаромуз Саидов, сын первого заместителя премьер-министра Таджикистана Давлати Саидова. В результате произошедшей в осенью прошлого года в центре столицы аварии его машины погибли двое – спутница Фаромуза и сотрудник дорожного управления района Сино. В этих и других случаях правоохранительные органы заявили, что ДТП произошли по неосторожности.

За последние два года дорожно-транспортные происшествия унесли жизни 700 и искалечили 2300 человек. В прошлом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон инициировал внесение поправок в УК страны, ужесточающие наказание за вождение под влиянием алкоголя. Отдельное наказание предусмотрено и высокопоставленным чиновникам, чьи дети могут быть замешаны в нарушении правил дорожного движения.