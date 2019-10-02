Танзила Нарбаева и Валентина Матвиенко посетили русский драмтеатр Узбекистана

- Узбекистан, политика
- 11:17, 02 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - 1 октября председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева и Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко посетили Государственный академический русский драматический театр Узбекистана, сообщает пресс-служба Сената.
В ходе посещения Мативенко была кратко проинформирована об истории и творческой деятельности театра.
В этом году театр отмечает 85-летний юбилей. Государственный академический русский драматический театр сыграл значительную роль в развитии театральной культуры Узбекистана.
Творческая группа театра представила для зрителей спектакль “Банкрот или свои люди сочтемся”. В спектакле заняты талантливые артисты театра, такие как заслуженный артист Узбекистана Олег Васильев, Заслуженная артистка Узбекистана Людмила Стоцкая и другие.
Валентина Матвиенко отметила, что просмотр произведения сценического искусства оставил у нее яркие впечатления, что свидетельствует о мастерстве творческого коллектива театра.