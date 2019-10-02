В Таджикистане пройдет третье заседание министров сферы туризма стран-членов Организации экономического сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - 3-4 октября в Худжанде Согдийской области состоится третье заседание министров сферы туризма государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и старших экспертов, сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Комитет по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан.

В рамках совещания пройдет 5-е заседание экспертной группы высокого уровня (HLEG) по туризму, будут представлены заявления/презентации стран-участниц. Затем будут обсуждены проект повестки дня 3-го заседания министров туризма государств ОЭС, решения 2-го заседания министров ОЭС по туризму, План действий по туризму, обновлению и обзор плана действий по экотуризму в регионе ОЭС, проект региональной стратегии экологического туризма ОЭС, новые проекты в области туризма, выбор столицы ЭКО по туризму, расширение сотрудничества стран-членов в сфере медицинского туризма, ОЭС-туристическая виза для туризма, сеть операторов ОЭС-тур, составление Декларации Худжанда, проведение следующего заседания, утверждение проекта 3-го заседания министров по туризму и другие вопросы, связанные с туризмом стран-членов ОЭС.

Регион ОЭС занимает площадь более 8 миллионов квадратных километров от центра к югу и Юго-Западной Азии, с населением около 450 миллионов человек, известен своими природными красотами и многообразием исторического и культурного наследия.