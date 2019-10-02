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  2 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Узбекистан подпишут 12 соглашений во время визита Мирзиёева в Москву, - Матвиенко

CA-NEWS (UZ) -  Москва и Ташкент подпишут 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений во время визита президента республики Шавката Мирзиеева в РФ в феврале 2020 года. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"Мы сейчас серьезно готовимся к визиту президента Узбекистана в Россию, который состоится в начале февраля следующего года. Мы работаем совместно над содержательным наполнением этого визита, прорабатываются и готовятся к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений", - сказала Матвиенко во время встречи с главой Сената Олий мажлиса (верхней палаты парламента Узбекистана) Танзилой Нарбаевой.

По словам Матвиенко, этот визит даст мощный толчок для развития двустороннего сотрудничества.

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