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  2 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана назначил нового главу МВД
Предыстория: Президент Туркменистана уволил и лишил всех государственных наград главу МВД

CA-NEWS (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил новым главой МВД полковника Чакыева Мамметхана Бердимырадовича. Он освобождён от должности заместителя председателя кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.

Меджлис Туркменистана дал согласие на предложение президента Гурбангулы Бердымухамедова о назначении на должность министра внутренних дел Туркменистана Чакыева Мамметхана Бердимырадовича.

Постановлением Президента Туркменистана на заместителя Председателя Кабинета Министров Пурчекова Чарымырата Хывалиевича возложено временное исполнение обязанностей вице-премьера по промышленно-коммуникационному комплексу.

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