Президент Туркменистана назначил нового главу МВД
- Туркменистан, политика
- 12:30, 02 октября 2019
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CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил новым главой МВД полковника Чакыева Мамметхана Бердимырадовича. Он освобождён от должности заместителя председателя кабинета министров, сообщает пресс-служба главы государства.
Меджлис Туркменистана дал согласие на предложение президента Гурбангулы Бердымухамедова о назначении на должность министра внутренних дел Туркменистана Чакыева Мамметхана Бердимырадовича.
Постановлением Президента Туркменистана на заместителя Председателя Кабинета Министров Пурчекова Чарымырата Хывалиевича возложено временное исполнение обязанностей вице-премьера по промышленно-коммуникационному комплексу.