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  4 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В частной школе в Андижане отравились 82 учащихся

CA-NEWS (UZ) -  В Андижане в частной школе 30 сентября отравились едой более 80 учеников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Инцидент произошел 30 сентября в обеденное время. 75 учеников и 7 учителей отравились едой. Тем же вечером, примерно в 19:00, в медучреждения уже были доставлены многие из пострадавших.

В результате интоксикации 12 учащихся были доставлены в областную детскую больницу, еще 14 ребенка и 3 учителя – в Андижанское отделение Республиканского центра экстренной медпомощи. Оставшиеся 49 детей и 4 преподавателя были направлены в областную инфекционную больницу.

В настоящее время студенты и преподаватели находятся под контролем врачей, их состояние улучшается, говорится в официальном сообщении.

За последние десять дней сообщалось о нескольких случаях массового отравления в Узбекистане.

27 сентября 19 детей из детского сада № 15 в Бекабаде были госпитализированы с симптомами отравления.

Более 50 гостей присутствовавшие на свадьбе 22 сентября в Чустском районе Наманганской области были госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

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