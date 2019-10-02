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  2 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В рамках монголо-чешского бизнес-форума подписаны шесть документов

CA-NEWS (MNG) -  Первого октября в Национальной Торгово-промышленной палате Монголии состоялся монголо-чешский бизнес-форум (НТПП). На открытии форума с речью выступили Председатель Сената парламента Чехии Ярослав Кубера, посол Чешской Республики в Монголии Иржи Бродский, вице-президент Чешской торговой палаты Боривой Минарж и председатель НТПП О.Амартувшин, передает Montsame.

“Товарооборот Монголии и Чехии по итогам первого полугодия 2019 года составил 4 миллиарда долларов США, и углубление деловых отношений и сотрудничества между предпринимателями двух стран имеет решающее значение для увеличения этого объема”, - подчеркнул в своем выступлении председатель НТПП О.Амартувшин.

В ходе форума были подписаны один договор и пять меморандумов о сотрудничестве:

1.Договор о реализации проекта по содействию торгово-экономической деятельности чешских предпринимателей,

2.Меморандум о сотрудничестве между Чешской торговой палатой и Монгольской национальной Торгово-промышленной палатой,

3.Меморандум о сотрудничестве в строительной области между Чешской торговой палатой и Национальной ассоциацией строительной отрасли Монголии,

4. Меморандум о сотрудничестве между компанией "Алькафон" и ООО “SICA”,

5. Меморандум о сотрудничестве между чешской компанией “Оспро МБ” и монгольской компанией “Вата”,

6. Меморандум о сотрудничестве между компаниями “Монфреш комплекс” и “Ательер Цумани”.

В рамках монголо-чешского бизнес-форума прошли встречи в формате B2B. В работе форума приняли участие представители 16 чешских компаний, специализирующихся в горнодобывающей, строительной, технологической отраслях и в сфере инвестиционного консалтинга и более 100 делегатов из более чем 70 монгольских компаний.

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