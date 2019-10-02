Президент Монголии принял нового постоянного координатора ООН

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии 1 октября принял нового постоянного координатора ООН в Монголии Тапана Мишра, передает Montsame.



В начале встречи глава монгольского государства выразил удовлетворение по поводу назначения опытного человека, работающего в структуре ООН с 2003 года, проработавшего в последние годы в странах Восточной Азии и хорошо знающего текущие ситуации в регионе, а также оказания последовательной поддержки ООН в политике развития Монголии.

На встрече состоялся детальный обмен мнениями по реализации целей устойчивого развития, в рамках которой имеется возможность сделать Монголию примерной и ведущей страной во многих отраслях.

Со своей стороны Тапан Мишра поблагодарил за добровольный доклад Монголии об устойчивом развитии до 2030 года на заседании высокого уровня ООН по вопросу устойчивого развития и сказал, что приложит усилия для включения некоторых идей Монголии в официальный документ, определяющий приоритетные направления сотрудничества ООН.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены вопросы по определенным темам, как загрязнение воздуха и наркотические вещества.

Новый координатор ООН выразил готовность работать в направлении активного сотрудничества и достижения результатов в претворении обсужденных вопросов в жизнь.