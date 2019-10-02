АБР выделит Узбекистану $60 млн для строительства ГЭС на 25 МВт

Азиатский банк развития

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил заём в размере 60 млн. долл. США для строительства гидроэлектростанций (ГЭС) с общей мощностью 25 мегаватт (МВт), что позволит Правительству Узбекистана обеспечить диверсификацию энергетического баланса страны за счет более широкого использования чистых источников энергии и снижения выбросов углерода.

«Содействие АБР в строительстве ГЭС будет способствовать достижению Узбекистаном цели обеспечения более чистого и более устойчивого энергетического будущего», - сказал специалист АБР по энергетике в Центральной и Западной Азии г-н Сенг Дак Ким. «Комплексный подход к высококачественному дизайну проекта, международная практика в области экологии и защитных мер, а также меры устойчивости к изменениям климата являются шаблоном для аналогичного развития гидроэнергетических проектов в Узбекистане».

Узбекистан обладает богатыми возобновляемыми энергетическими ресурсами, включая гидроэнергетику. До настоящего времени, в стране использовалось только 1,9 гигаватт (ГВт) или 20% имеющегося гидроэнергетического потенциала, сообщает АБР.

В рамках проекта будут построены гидроэлектростанции с общей мощностью 25 МВт. Всего будут построены одна электростанция мощностью 6 МВт в Рабате, одна электростанция мощностью 8 МВт в Чаппасуи, одна электростанции мощностью 10 МВт в Тамшусу, и три мини /микро-гидроэлектростанции общей мощностью 1 МВт. Мини/микро ГЭС обеспечат эффективное использование водных ресурсов, в том числе из вторичной воды из плотин или ирригационных каналов, и могут стать альтернативными источниками электроэнергии в сельских и отдаленных районах. Проект также поможет правительству сформулировать генеральный план развития гидроэнергетики, который, в свою очередь, определит потенциальные инвестиционные возможности для частного сектора через участие в государственно-частных партнерствах.

Исполнительным агентством проекта станет акционерное общество «Узбекгидроэнерго», являющееся центральным ведомством по надзору над реализацией правительственной инвестиционной программы в 2,6 млрд. долл. США, направленной на увеличение гидроэнергетики страны до 1600 МВт к 2030 году. АБР также поможет улучшить институциональный потенциал и корпоративное управление «Узбекгидроэнерго» на протяжении всего проекта.

Общая стоимость проекта составляет 75,3 млн. долл. США, и ожидается, что он будет завершен к концу 2023 года.

АБР привержен достижению процветающего, всеобъемлющего, и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней нищеты. В 2018 году АБР выделил новые займы и гранты на общую сумму 21,6 млрд. долл. США. АБР основан в 1966 году, его членами являются 68 стран – 49 из которых находятся в регионе.