69% внешнеторгового оборота Таджикистана приходится на страны ШОС

CA-NEWS (TJ) - Порядка 69% внешнеторгового оборота Таджикистана приходится на страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили «Авеста» в министерстве экономического развития и торговли страны, объем товарооборота между Таджикистаном и большинством стран ШОС за восемь месяцев текущего года увеличился.

По статистическим данным, объем товарооборота со странами-членами ШОС за указанный период составил более $1 млрд. 948,9 млн. Более $1 млрд. 657,7 млн. из указанной суммы приходится на импорт товаров из других стран ШОС.

По данным источника, за этот период товарооборот в плюсе оказался с Казахстаном, Россией, Узбекистаном и Индией. Однако объемы торговли с тремя другими странами ШОС – Китаем, Кыргызстаном и Пакистаном, снизились.

Основными торговыми партнерами Таджикистана в ШОС являются Россия, Казахстан, Китай и Узбекистан. Сумма торговли с этими странами в указанный период составила около $1 млрд. 850,9 млн.

Товарооборот между Таджикистаном и другими странами ШОС, кроме Узбекистана за этот период оказался отрицательным, то есть импорт товаров из этих стран в Таджикистан в разы преобладает над экспортом.