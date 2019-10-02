Узбекистан прорабатывает вопрос о присоединении к ЕАЭС, - Матвиенко

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС. Об этом сообщила в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

"Президент Узбекистана принял решение, и сейчас прорабатывается этот вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому совету", - сказала она на встрече с председателем законодательной палаты парламента Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.

Матвиенко выразила надежду на то, что вступление Узбекистана в ЕАЭС будет осуществлено без задержек.

"Если это произойдёт, то, конечно, это будет огромным делом, поскольку это соответствует мировым практикам и учитывает процессы глобализации. Надеюсь, процесс согласования не затянется и мы будем иметь возможность сотрудничать в рамках евразийской семьи", - сказала она.

По словам спикера, после вступления Узбекистана в ЕАЭС, у России появятся новые возможности для двустороннего взаимодействия с этой страной и будут устранены "определённые барьеры и преграды, которые существуют в межгосударственных отношениях".