Замакима Алматинской области подозревают в мошенничестве

Фото : Baribar

CA-NEWS (KZ) - Заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил в ходе 8 заседания Ассамблеи сторон Международной антикоррупционной академии первый заместитель главы Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Расследование в отношении Манзорова продолжается. Действие квалифицируется по статье 190, части 4, пункт 2 - мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения, - сообщил Бектенов.

Он добавил, что следователями направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пресечения "домашний арест".

- Остальная информация в интересах следствия оглашению не подлежит, - уточнил Бектенов.

Ранее в facebook появилась информация о задержании замакима Алматинской области. В пресс-службе акима региона сообщили, что Манзоров в служебной командировке, информация запрошена в правоохранительных органах.

27 сентября первый замглавы Антикоррупционной службы Олжас Бектенов подтвердил информацию и сообщил, что заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров задержан и находится в изоляторе временного содержания. Однако он не конкретизировал квалификацию его деяний и по какой статье Уголовного кодекса обвиняется должностное лицо.

Позже СМИ сообщили, что, по данным пресс-службы горсуда Алматы, материал о санкционировании меры пресечения Багдату Манзорову в следственный суд даже не поступал. Более того, по нашей информации, уголовное дело уже переквалифицировано с 366-й статьи УК (получение взятки) на 190-ю (мошенничество).