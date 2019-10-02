ЕБРР выделит $8 млн для восстановления троллейбусной инфраструктуры в Душанбе

- Таджикистан, экономика
- 16:16, 02 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Европейский банк реконструкции и развития выделит $8 млн для восстановления троллейбусной инфраструктуры в городе Душанбе, сообщает представительство ЕБРР в Таджикистане.
Проект будет охватывать восстановление существующих подстанций и установку фидерных кабелей, а также троллейбусных линий и опор.
Финансовый пакет состоит из кредита под государственную гарантию на сумму $5,2 млн и инвестиционного гранта на сумму $2,8 млн от Европейского банка реконструкции и развития.
Инвестиции направлены на обновление устаревшей муниципальной троллейбусной инфраструктуры в Душанбе и призваны сделать ее более устойчивой.
На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 670 млн. Евро (эквивалентно 740 млн. долл. США) в различные сектора экономики Таджикистана.