ЕБРР выделит $8 млн для восстановления троллейбусной инфраструктуры в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Европейский банк реконструкции и развития выделит $8 млн для восстановления троллейбусной инфраструктуры в городе Душанбе, сообщает представительство ЕБРР в Таджикистане.

Проект будет охватывать восстановление существующих подстанций и установку фидерных кабелей, а также троллейбусных линий и опор.

Финансовый пакет состоит из кредита под государственную гарантию на сумму $5,2 млн и инвестиционного гранта на сумму $2,8 млн от Европейского банка реконструкции и развития.

Инвестиции направлены на обновление устаревшей муниципальной троллейбусной инфраструктуры в Душанбе и призваны сделать ее более устойчивой.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 670 млн. Евро (эквивалентно 740 млн. долл. США) в различные сектора экономики Таджикистана.