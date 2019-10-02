РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕБРР выделит $8 млн для восстановления троллейбусной инфраструктуры в Душанбе

CA-NEWS (TJ) -  Европейский банк реконструкции и развития выделит $8 млн для восстановления троллейбусной инфраструктуры в городе Душанбе, сообщает представительство ЕБРР в Таджикистане.

Проект будет охватывать восстановление существующих подстанций и установку фидерных кабелей, а также троллейбусных линий и опор.

Финансовый пакет состоит из кредита под государственную гарантию на сумму $5,2 млн и инвестиционного гранта на сумму $2,8 млн от Европейского банка реконструкции и развития.

Инвестиции направлены на обновление устаревшей муниципальной троллейбусной инфраструктуры в Душанбе и призваны сделать ее более устойчивой.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 670 млн. Евро (эквивалентно 740 млн. долл. США) в различные сектора экономики Таджикистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Глава Ферганской области поручил начать компанию против бород и хиджабов и получил за это строгое предупреждение
  • Шавкат Мирзиёев прокомментировал ношение платков женщинами в Узбекистане
  • В Фархоре двое детей скончались в результате отравления дикорастущими ягодами
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×