Мажилис Казахстана одобрил соглашение о международном сотрудничестве в сфере кибербезопасности

CA-NEWS (KZ) - Сегодня, 2 октября, на пленарном заседании депутаты Мажилиса Казахстана одобрили Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Подводя итог состоявшегося обсуждения, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин сообщил:

- Буквально на прошлой неделе на заседании Совета Безопасности были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности Казахстана. Характерной особенностью преступлений, совершаемых с применением информационных технологий, является то, что они зачастую носят транснациональный характер и совершаются они преступными группами, состоящими из граждан различных стран. Поэтому и борьба с этим злом требует согласованных усилий не только в рамках одного государства, но и между разными странами. Реализация одобренного Соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере информационных технологий.

Соглашение было подписано 28 сентября 2018 года в Душанбе лидерами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и России.



