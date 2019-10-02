Швейцария начнет выдавать банковскую и налоговую информацию Казахстану, Азербайджану и еще 17 странам

CA-NEWS (CA) - В сентябре швейцарский парламент принял решение начать передавать банковскую и налоговую информацию еще 19 странам мира, помимо 36 стран, с которыми у Швейцарии уже были подписаны соответствующие соглашения. Предполагается, что в итоге режим автоматического обмена налогово-финансовой информацией у Швейцарии будет действовать примерно со 100 странами, передает swissinfo.



А это значит, что знаменитая швейцарская банковская тайна активов на счетах нерезидентов окончательно ушла в историю. Такой инструмент, как автоматический обмен банковской информацией (АОИ), выглядит весьма эффективным методом противодействия уходу от налогов и отмыванию/легализации преступных капиталов.

Во время парламентских дебатов многие депутаты в обеих палатах парламента высказали опасения, мол, можно ли спокойно передавать такую важную информацию государствам с авторитарными системами правления и широко распространённой во властных структурах коррупционной практикой? Среди стран, которые в будущем будут получать банковскую информацию из Швейцарии, находятся также Китай, Саудовская Аравия, Ливан, Пакистан, Азербайджан, Казахстан, Гана, Нигерия и Колумбия.

По новым действующим стандартам ОЭСР каждая страна – участница механизма АОИ должна в автоматическом порядке, не дожидаясь «особого приглашения», предоставлять информацию относительно активов, находящихся в распоряжении их налоговых резидентов. Финансовые институты соответствующих стран должны предоставлять релевантную информацию налоговым органам своих стран, ответственным за дальнейшую передачу данной информации партнёрским налоговым органам иностранных государств.

К данной информации относятся: номера счетов, идентификационные номера налогоплательщика (ИНН), имя, фамилия, адрес, дата рождения налогового резидента, виды доходов и состояние по счету на момент подачи налоговой информации.

В Швейцарии такого рода информация должна быть предоставлена по меньшей мере 7 тыс. банков, страховых компаний, холдинговых компаний по управлению активами и так далее.

Информация, полученная из-за рубежа, переправляется затем федеральным центром в распоряжение кантональных и муниципальных налоговых органов.