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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане несколько десятков сотрудников МВД выступили с протестом против принудительного сбора хлопка, - СМИ
Продолжение: МВД Узбекистана опровергло принудительную отправку своих сотрудников на сбор хлопка

CA-NEWS (UZ) -  В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено как несколько десятков сотрудников МВД Узбекистана, бродя внутри и по окрестностям специализированного учреждения МВД по повышению квалификации в Бектимирском районе, выступают против принудительной отправки их на хлопкоуборочную кампанию, передает repost.uz.

Когда произошли описанные события и при каких обстоятельствах пока неизвестно.

На видео можно расслышать, как один из сотрудников МВД обращается к своим коллегам, выкрикивая: «Не выходите на хлопок».

«Мы прибыли на «первоначалку» на месячное обучение. Нас забирают до ноября на хлопок. Забирают принудительно. С зарплаты на пропитание взяли 800 тысяч сумов. Нас под предлогом повышения квалификации обманным путем привезли сюда и забирают на хлопок. У всех есть семья», - возмущается снимающий на видео сотрудник МВД.

Напомним, что 12 августа в ходе видеоселекторного совещания c хокимами областей Шавкат Мирзиёев сообщил, что в этом году не будут привлечены на сбор хлопка «школы, институты, в целом, ни одна бюджетная организация».

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