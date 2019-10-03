90% работников на нефтяных проектах Тенгиз, Кашаган и Карачаганак составляют казахстанские специалисты, — минэнерго РК

CA-NEWS (KZ) - В нефтяных проектах Кашаган, Тенгиз и Карачаганак 90% работников составляют казахстанские специалисты, сообщил на пресс-конференции в правительстве первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов, передает пресс-служба правительства.

К примеру, на Кашагане из порядка 3200 штатных работников и около 7 тыс. работников подрядных организаций 90% — граждане Казахстана, отметил Досмухамбетов.

Порядка 70% объемов закупа товаров, работ и услуг в энергетической сфере приходится на три крупнейших оператора – Тенгизшевройл, Северо-Каспийская операционная компания и Карачаганак Петролиум Оперейтинг.

В тендерные процедуры Карачаганак Петролиум Оперейтинг также внедрен механизм по проведению закупок среди отечественных компаний (без приглашения к участию в конкурсе иностранных организаций).

Стоимость проекта будущего расширения Тенгизшевройл составила $37 млрд, из которых $12 млрд (32%) — казахстанское содержание. Фактическое освоение средств с начала проекта составляет $21,2 млрд, фактическая сумма закупа у казахстанских компаний составила $6,3 млрд. Более тысячи казахстанских компаний прошли предквалификацию, 430 казахстанским компаниям были присуждены более 1000 контрактов для работ на проектах будущего расширения (Тенизсервис, Ерсай, ПСН Казстрой, КИНГ-КГИТ). Тенгизшевройл заключил 31 контракт с казахстанскими производителями, 18 из которых ранее с компанией не работали.

С начала реализации проекта 21,6 тыс. граждан РК прошли специализированную подготовку и обучение рабочим профессиям. Создано более 48 тыс. рабочих мест для граждан РК.

Крупными иностранными сервисными компаниями приняты обязательства по местному содержанию: Бонатти — от 65%, ГАТЕ — от 80%, Велесстрой — 72%, Сенидми Курылыс — 73%, CCEP — 65%.

Учитывая, что объем закупок товаров на трех крупных проектах составляет 50% от всего нефтегазового сектора, основной потенциал роста местного содержания и наличие резерва для развития отечественного машиностроения сосредоточен на проектах Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.