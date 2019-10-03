В Таджикистане началась подготовка к парламентским выборам

CA-NEWS (TJ) - Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана запустила процесс подготовки к будущим парламентским выборам. Другие партии также намерены подключиться к предвыборной гонке.

Предвыборную гонку в Таджикистане можно считать открытой. 27 сентября правящая Народно-демократическая партия Таджикистана провела заседание Центрального исполнительного комитета, где среди прочих вопросов обсуждалось участие в предстоящих парламентских выборах. Заседание проходило под руководством главы государства и партии - Эмомали Рахмона, а также с участием членов правительства, которые по совместительству также являются членами партии.

Пресс-служба президента Таджикистана 27 сентября сообщила Радио Озоди, что президент выступил на заседании и рассказал о подготовке партии к политическим мероприятиям, связанными с выборами в Маджлиси оли Республики Таджикистан, а также в местные маджлисы народных депутатов. В частности, Эмомали Рахмон подчеркнул важность продвижения наиболее сильных кандидатов. «Мы должны выбрать лучших для последующих пяти лет работы (парламента - Ред.)», - отметил Рахмон.

В официальном сообщении пресс-службы президента говорится, что соответствующим структурам поручено подготовиться к проведению выборов на должном уровне, с соблюдением принципов демократии, прозрачности и свободы. Правящая НДПТ планирует провести партийный съезд уже в декабре текущего года.

Другие партии также начинают партийные мероприятия с целью подготовки к выборам, и стараются не отставать по графику от правящей президентской партии.

Противоречивые ожидания

Председатель Демократической партии Таджикистана Саидджафар Исмонзода в беседе с Радио Озоди отметил, что они уже провели заседание политического совета партии, где поручили главам партийных структур на местном уровне подготовить список кандидатов для парламентских выборов и подготовиться к съезду партии, который состоится в середине декабря. Глава ДПТ признается, что конкурировать с правящей партией будет сложно, тем не менее, выражает надежду, что их партия займет депутатские места.

«Конечно, мы бы хотели занять 50-51% мест в парламенте, но у нас имеется жесткая конкуренция, особенно с правящей партией. Большинство чиновников, влиятельных лиц и членов правительства являются членами этой партии. Поэтому у них намного больше возможностей, хотим мы этого или нет, государственный механизм для продвижения партии будет использован. Тем не менее, мы планируем как минимум получить 10% мест в парламенте», - говорит Исмонзода.

Депутат нижней палаты парламента отмечает, что предстоящие выборы должны пройти более прозрачно, и поскольку их партия в течение 5 последних лет была активной в обсуждении социально-экономических вопросов, общество должно ее оценить по достоинству.

Глава Партии экономических реформ Олим Бобоев также заявил, что его партия начала готовиться к выборам в парламент. Он высказал еще более оптимистичный прогноз от участия в выборах.

“По предварительным опросам, которые проводит наша партия, мы должны как минимум набрать 12-15% голосов избирателей. Список лиц будет предоставлен на съезде, в начале декабря этого года”, - отметил Бобоев. По его словам, на данном этапе их партия не испытывает никаких сложностей, но возможно они возникнут в процессе сбора подписей.

Председатель таджикских коммунистов Мехродж Абдуллоев отметил, что их партия еще не проводила заседаний, но уже начала рассматривать предварительные списки.

“Сейчас мы проводим проверки, ведем работу с местными властями и внутри партии. Пока невозможно сказать, сколько голосов мы сможем получить, поскольку не проводили еще опросов и бесед”, - рассказал Абдуллоев.

Он также отметил, что Коммунистическая партия Таджикистана не сталкивается ни с какими сложностями и будет в обычном режиме готовиться к выборам после съезда, который пройдет в начале декабря.

Однако не все партии рассматривают предстоящие выборы с особым оптимизмом. Амният Абдулназаров, замглавы Социал-демокртической партии Таджикистана, которую эксперты считают единственно-оппозиционной в стране, отметил, что они еще не приняли окончательного решения о своем участии в выборах.

“Для оппозиционной партии в Таджикистане, особенно в экономическом плане, очень сложно осуществлять свою деятельность. Кроме того, население практически утратило доверие к прозрачности этих выборов. В самой партии есть мнения о том, что нет смысла участвовать в непрозрачных и несправедливых выборах. Поэтому окончательного решения мы еще не приняли”, - сказал Абдулназаров. По словам оппозиционного политика, вопрос их участия будет зависить от их экономического и политического положения.

Выборы в законодательный орган в Таджикистане намечены на март 2020 года. Осенью этого же года планируется проведение президентских выборов. В проекте бюджета за 2020 год предложенный правительством на организацию и проведение парламентских и президентских выборов выделено 80 миллионов сомони (чуть больше 8 млн долларов).