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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Худжанде состоится туристический бизнес-форум Таджикистана и Кыргызстана

CA-NEWS (TJ) -  5 октября в Худжанде Согдийской области состоится бизнес-форум туристических компаний Таджикистана и Кыргызстана, сообщает НИАТ «Ховар».

По сообщению Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан, целью проведения бизнес-форума является эффективное использование опыта обеих стран, создание условий для развития туристического торгового предпринимательства, организация кратковременных курсов для работников субъектов хозяйствования туристической сферы, ресторанов, гостиниц, пансионатов, развлекательных центров, поиск современных методов пропаганды туристических возможностей обеих стран при помощи информационных технологий.

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