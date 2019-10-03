Мигрантка из Туркменистана выбросилась из окна дома в Стамбуле

CA-NEWS (TM) - В районе Эсенюрт города Стамбул погибла женщина из Туркменистана, упав с высоты нескольких метров, передает Радио Азатлык.



По сообщениям турецких СМИ, она работала няней в одной из квартир в фешенебельном жилом комплексе. В настоящее время ведётся следствие, с целью выяснения было ли это самоубийством или женщину кто-то столкнул.

Как сообщает турецкое издание «Хурриет», это произошло 18 сентября и момент падения женщины с высоты был зафиксирован камерами наблюдения.

«Жители, заметившие неподвижно лежащую на земле женщину, вызвали полицию. На место происшествия прибыли медработники и полиция. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Но несмотря на предпринятые попытки, врачам не удалось спасти ей жизнь», пишет издание.

Сообщается, что в данное время турецкая полиция проводит расследование обстоятельств происшествия. Выяснилось, что до этого у погибшей возник конфликт с хозяйкой дома, где она работала няней, Ипек А. по поводу пропавшей ценной вещи.

«Полиция продолжает расследование, пытаясь выяснить совершила ли она самоубийство или её столкнул кто-то другой», говорится в сообщении.