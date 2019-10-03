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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан подпишет cоглашение с австрийской Borealis до конца текущего года

CA-NEWS (KZ) -  Проект строительства завода в Казахстане по производству полиэтилена идет по графику и должен завершится в 2021 году, сообщил 2 октября первый вице – министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов в в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства.

"Проект Полиэтилен реализуется совместно с крупнейшим мировым производителем полиэтилена Borealis. До конца года ожидается подписание Межправительственного соглашения и Соглашения о правительственной поддержке проекта", - сообщил Досмухамбетов.

Borealis AG является вторым и восьмым по величине в мире производителем полиэтилена и полипропилена со штаб-квартирой в Вене, Австрия.

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