Казахстан подпишет cоглашение с австрийской Borealis до конца текущего года

CA-NEWS (KZ) - Проект строительства завода в Казахстане по производству полиэтилена идет по графику и должен завершится в 2021 году, сообщил 2 октября первый вице – министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов в в ходе пресс-конференции на площадке пресс-центра правительства.



"Проект Полиэтилен реализуется совместно с крупнейшим мировым производителем полиэтилена Borealis. До конца года ожидается подписание Межправительственного соглашения и Соглашения о правительственной поддержке проекта", - сообщил Досмухамбетов.

Borealis AG является вторым и восьмым по величине в мире производителем полиэтилена и полипропилена со штаб-квартирой в Вене, Австрия.