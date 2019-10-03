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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Туркменистана 5 октября рассмотрит проекты новых законов

CA-NEWS (TM) -  5 октября состоится седьмое заседание Меджлиса Туркменистана шестого созыва. Как ожидается, на рассмотрение парламентариев будет вынесен проект Закона «О Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана» в новой редакции, передает ТДХ.

Также на повестке дня очередного заседания национального парламента – проекты законов:

О внесении изменений в Гражданский Кодекс Туркменистана;

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях;

О внесении изменений и дополнений в Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности в Туркменистане;

О внесении изменений и дополнений в Закон о свободных экономических зонах;

О внесении дополнения в Закон о собственности;

О внесении изменений и дополнения в Закон о торговой деятельности;

О внесении изменений в Закон о профилактике вредного воздействия алкоголя;

О внесении изменений в Закон о физической культуре и спорте;

О внесении изменений в Закон о туризме;

О внесении дополнений в Закон о культуре;

О внесении изменений и дополнений в Закон о земле;

О внесении изменений и дополнений в Закон о миграции;

О внесении изменений и дополнений в Закон о миграционной службе.

В ходе заседания Меджлиса будут также обсуждаться проекты законов о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана.

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