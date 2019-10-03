На 4-летнюю дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке напал питбуль

CA-NEWS (KZ) - Питбуль напал на четырехлетнюю дочь сотрудника постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, передает CBS New York.

По данным СМИ, девочка получила ранения в области лица и шеи. У девочки большая кровопотеря, её госпитализировали в местную больницу

Случай произошел в районе Норт Ривердейл, что на северо-западе Бронкса. Собака сбежала с огороженной территории.