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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На 4-летнюю дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке напал питбуль

CA-NEWS (KZ) -  Питбуль напал на четырехлетнюю дочь сотрудника постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке, передает CBS New York.

По данным СМИ, девочка получила ранения в области лица и шеи. У девочки большая кровопотеря, её госпитализировали в местную больницу

Случай произошел в районе Норт Ривердейл, что на северо-западе Бронкса. Собака сбежала с огороженной территории.

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