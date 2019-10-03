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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Избитый отчимом 2-летний мальчик умер в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Избитый отчимом 2-летний мальчик умер в Алматы. Данный факт подтверждает полиция города.

Напомним, подозреваемый сразу же был задержан и арестован. Он дал признательные показания.

«В настоящее время уголовное дело переквалифицировано на ст.99 УК РК – убийство и передано для проведения досудебного расследования в Следственное управление ДП. Это жестокое преступление имело место 23 сентября. Сообщение в полицию поступило около 16:00 часов. Подозреваемый был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания», - отметили в Департаменте полиции города Алматы.

Ранее сообщалось, что отчим жестоко избил ребенка за то, что он начал плакать. Пасынок захотел поиграть с сотовым телефоном, но получил отказ и расплакался.

Тогда отчим начал наносить ему удары, а затем вышел из дома на улицу и протащил ребенка более 300 метров. Медиков на место ЧП вызвал прохожий.

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