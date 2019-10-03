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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МВД Узбекистана опровергло принудительную отправку своих сотрудников на сбор хлопка
Предыстория: В Узбекистане несколько десятков сотрудников МВД выступили с протестом против принудительного сбора хлопка, - СМИ

CA-NEWS (UZ) -  В социальных сетях распространяется видео, на котором запечатлено как несколько десятков сотрудников МВД Узбекистана, бродя внутри и по окрестностям специализированного учреждения МВД по повышению квалификации в Бектимирском районе, выступают против принудительной отправки их на хлопкоуборочную кампанию.

На видео можно расслышать, как один из сотрудников МВД обращается к своим коллегам, выкрикивая: «Не выходите на хлопок».

«Мы прибыли на «первоначалку» на месячное обучение. Нас забирают до ноября на хлопок. Забирают принудительно. С зарплаты на пропитание взяли 800 тысяч сумов. Нас под предлогом повышения квалификации обманным путем привезли сюда и забирают на хлопок. У всех есть семья», - возмущается снимающий на видео сотрудник МВД.

В МВД отмечают, что данное видео было снято и распространено некими слушателями месячных курсов повышения квалификации, которые проходили с 11 сентября этого года.

«Слушателям указанных курсов никаких указаний об отправке их на уборку хлопка не отдавалось. На сегодняшний день все слушатели курсов занимаются по установленному плану. Занятия продлятся до 11 октября, после чего все слушатели будут отправлены по местам своей службы», - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту в учебных центрах проводится внутреннее расследование.

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