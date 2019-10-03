В Таджикистане появился новый банк

CA-NEWS (TJ) - После слияния двух кредитных организаций в Таджикистане образован новый банк. Данная финансовая структура создана после объединения ООО МДО «Арванд» и ЗАО «AccessBank Tajikistan». Выданные ранее этим кредитным организациям лицензии отозваны. Как сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана, ЗАО Банк «Арванд» получил лицензию регулятора для осуществления банковских операций 30-го сентября.

Лицензию председателю банка «Арванд» Шоире Содиковой вручил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода, передает Avesta.

Председатель НБТ попросил руководство банка «Арванд» расширить деятельность банка в регионах республики, открывать доступные центры обслуживания, а также предоставить качественное обслуживание населению.

Ранее сообщалось, что ООО МДО «Арванд» занималось кредитованием малообеспеченных семьей и малых предпринимателей. Также кредитная организация занималась открытием депозитных счетов, денежными переводами, обменом валюты и расчетно-кассовым обслуживанием.

ЗАО AccessBank Tajikistan являлся одним из 17 коммерческих банков республики. По своему уставному капиталу (80 млн. сомони) эта организация занимала 8-е место среди банков страны.