РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане появился новый банк

CA-NEWS (TJ) -  После слияния двух кредитных организаций в Таджикистане образован новый банк. Данная финансовая структура создана после объединения ООО МДО «Арванд» и ЗАО «AccessBank Tajikistan». Выданные ранее этим кредитным организациям лицензии отозваны. Как сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана, ЗАО Банк «Арванд» получил лицензию регулятора для осуществления банковских операций 30-го сентября.

Лицензию председателю банка «Арванд» Шоире Содиковой вручил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода, передает Avesta.

Председатель НБТ попросил руководство банка «Арванд» расширить деятельность банка в регионах республики, открывать доступные центры обслуживания, а также предоставить качественное обслуживание населению.

Ранее сообщалось, что ООО МДО «Арванд» занималось кредитованием малообеспеченных семьей и малых предпринимателей. Также кредитная организация занималась открытием депозитных счетов, денежными переводами, обменом валюты и расчетно-кассовым обслуживанием.

ЗАО AccessBank Tajikistan являлся одним из 17 коммерческих банков республики. По своему уставному капиталу (80 млн. сомони) эта организация занимала 8-е место среди банков страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • 69% внешнеторгового оборота Таджикистана приходится на страны ШОС
  • Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту новостного агентства «Фергана»
  • ЕБРР выделит $8 млн для восстановления троллейбусной инфраструктуры в Душанбе
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×