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  3 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Товаров весом более 14 тонн хотели незаконно провезти из КНР в Кыргызстан через Казахстан

CA-NEWS (KZ) -  На таможенном посту «Алтынколь –жол» ДГД по Алматинской области в ходе осуществления таможенного контроля при проведении досмотра задержали крупную партию незадекларированного товара весом более 14 тонн, следующего из КНР в Кыргызстан.

Досмотр был начат 29 сентября. Все мероприятия по посчету задержанного товара, определению таможенной стоимости задержанных товаров, установлению суммы ущерба завершены 2 октября 2019 года, сообщает пресс-служба таможни.

В итоге установлено, что в задержанном контейнере обнаружены утепленные чулочно-носочные изделия на 353 грузовых места. Таможенная стоимость составила 116,5 миллионов тенге. Размер предполагаемых таможенных платежей составил 27 миллионов тенге.

Материал передан в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.

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